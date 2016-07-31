Viyana Havalimanı'nda skandal 'Erdoğan' yazısı!

Avrupa ülkelerinde demokrasiyi savunan darbe karşıtı Türklere yönelik baskılar artıyor.

Ülkede Türklerin evlerine ve balkonlarına Türk bayrağı asması yasağının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE'YE GİTMEYİN YAZISI

Viyana Havalimanı'na gidenler, turizm sezonunda Türkiye'yi kötüleyen "Türkiye tatiliErdoğan'ı desteklemekten başka bir şey değil" yazısıyla karşılaştı.