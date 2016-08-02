Türkiye’yi karalamak için 500 bin TL aldı

Emre ÖZTÜRK / HABER MERKEZİ

İngiltere Muhafazakar Parti Milletvekili Sir Edward Garnier’in, FETÖ’yü savunmak ve Türkiye’de insan haklarını bahane ederek ülkeyi karalamak için hazırlanan raporun yazılması için 115 bin 994 sterlin rüşvet aldığı ortaya çıktı. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre Türkiye’yi karalamak için rapor yazıp İngiltere Parlamentosu’nda bu raporu savunan Garnier suçunu itiraf da ederek raporu hazırlatan kurumun FETÖ’ye bağlı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı olduğunu söyledi.

BÜYÜK PARAYI GYV ÖDEDİ

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV) tarafından verilen bu rüşveti kabul eden Sir Garnier, 2015 Şubat ayında “Türkiye’de İnsan Haklarına Saygı ve Hukukun Üstünlüğü” isimli bir raporun yazarı olmayı kabul etti. Bu raporda bir yandan FETÖ övülürken diğer yandan Türkiye karalanıyordu. Raporun içinde AK Parti’nin FETÖ’nün üstüne gitmesi insan hakları ihlali olarak değerlendirilirken raporun ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Philip Hammond’in yanı sıra David Cameron’a da gönderildiğinin altı çizildi. Edward Garnier bununla da kalmayıp İngiltere Parlamentosu’nda Mart ayında raporun sunumunu gerçekleştirdi ve İngiltere’nin, Türkiye’nin AB üyeliğine desteğini kesmesi önerisinde bulundu.

TIMES: Darbe Gülencilerin işi

Bu konudaki iddiaları önce reddeden Garnier raporun bağımsız bir araştırmayla ortaya çıkarıldığını iddia etse de sonra “GYV’nin talebi üzerine Gülen hareketine üye kişi ve kurumlara karşı olan Türk hükümeti hakkında böyle bir rapor hazırlandı” diyerek gerçeği itiraf etmiş oldu. The Times’in haberinde “Gülen örgütüne yakın isimler Türkiye’de darbe girişiminde bulundu” ifadesi de oldukça dikkat çekici.