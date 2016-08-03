Terör örgütü PYD 22 genci alıkoydu

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PYD çocuklarını örgüte vermek istemeyen 30 haneli Kürt köyünde evlerin çoğunu basarak, yaşları 18 ile 30 arasında değişen ve aralarında genç kızların da bulunduğu 22 genci alıkoydu.

PYD'nin bu gençleri, Suriyeli muhaliflerle çatışmak için Halep'in Şeyh Maksud ve Beni Zeyd ilçelerindeki cephelere göndereceği belirtiliyor.

Kaynaklar, bir PYD komutanının, baskından saatler önce köyün meydanında topladıkları ailelerden çocuklarını PYD'ye teslim etmelerini istediğini, teslim etmeyenleri silahla tehdit ettiğini aktardı.

Bu sırada PYD'ye itiraz eden 25 yaşında bir gencin kendi başına taşla vurduğu ve ağır yaralandığını belirten kaynaklar, gencin Afrin Hastanesine kaldırıldığını ifade etti.

Kürt Ulusal Konseyi'nden PYD'ye tepki

Öte yandan, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), PYD'nin eylemine tepki gösterdi.

ENKS'den yapılan açıklamada, PYD'nin örgüte katılmak istemeyen Kürtlerin evlerini basmasının ve gençleri alıkoymasının sorumsuz bir eylem olduğu belirtildi.

PYD'nin bu tür eylemleri daha önce de yaptığı kaydedilen açıklamada, örgütün bu eylemlerinin sivil barışı tehdit ettiği vurgulandı.