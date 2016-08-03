Tatil için uzaya ne dersiniz?

- Uzay Turizmini hayata geçirmek için yaptığı yatırımlar ile adını duyuran Virgin Galactic, deneme uçuşlarına yeniden başlıyor. 2 yıl önce uzay turistlerini yörüngeye taşıması için geliştirilen modeli test uçuşunda düşünce uçuşlara ara veren Virgin Galactic, Federal Havacılık Kurulu'ndan (FAA) işletme lisansı aldı.

- 6 kişilik yolcu kapasitesi olan gemiyle yolculuk etmek için şimdiden kaydını yaptıran 700 kişi bulunuyor. Ünlü milyarder Richard Branson'ın sahibi olduğu şirket, SpaceShipTwo isimli yeni uzay aracının yolcu taşımaya elverişli olup olmadığına testlerin ardından karar verilecek. Virgin Galactic'in uzaya göndermeyi planladığı ilk yolcu mekiği, 2014 yılında deneme kalkışı sırasında yere çakılmıştı.