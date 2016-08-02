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Suriyeli muhalifler Esed'in karargahını havaya uçurdu

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Halep'te rejime ait karargah, bugün akşam saatlerinde Suriyeli muhaliflerin yer altına döşedikleri bombalarla havaya uçuruldu. Operasyonda aralarında üst düzey subayların da yer aldığı 70 Esed askeri öldürüldü.

Halep kuşatmasını kırma operasyonu şehrin güneyinde devam ederken Halep'in Amiriye semtinde bulunan ve rejime ait karargah bugün akşam saatlerinde muhalifler tarafından yer altına döşenen bombalarla havaya uçuruldu.

Operasyonda aralarında üst düzey subayların da yer aldığı 70 Esed askeri öldürüldü.

 

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