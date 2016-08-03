Sudan FETÖ okullarını kapatıyor

Türkiye'nin Sudan Hartum Büyükelçisi Cemaletten Aydın Sudan Cumhurbaşkanı Ömer Beşir'in FETÖ ile bağlantılı okulların kapatılmasına dair talimat verdiğini söyledi.

Büyükelçi Aydın, Ankara’nın Sudan’ın bu meseledeki dayanışmasını takdirle karşıladığını söyledi. Büyükelçi Aydın, el Beşir’in darbe sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a kişisel olarak telefon açan birkaç isimden biri olduğunu da sözlerine ekledi.