Rusya sivilleri hedef aldı: 15 ölü, 30 yaralı

Ebu Zuhur beldesindeki sivil savunma yetkililerinden Ahmed Mustafa, Rus jetinin İdlib'in güneydoğusunda yönetim karşıtlarının kontrolünde yer alan Ebu Zuhur beldesinde yerleşim yerine art arda 2 kere hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda aralarında çocukların da yer aldığı 15 sivilin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirten Mustafa, olayda yaralananların beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydetti.

Mustafa, saldırıda çok sayıda yerleşim yerinde de maddi hasarın meydana geldiğini aktardı.

Rus ordusunun savaş uçakları 30 Eylül'den bu yana İdlib ve çevresinde yönetim karşıtlarının kontrolündeki hastane, pazar yeri ve yerleşim yerleri ile ılımlı muhaliflerin karargahlarını hedef alıyor.