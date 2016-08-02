Ramadi ve Bağdat'ta patlama: 10 ölü

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ramadi kentinin doğusunda yer alan El-Halidiyye bölgesinde terör örgütü DAEŞ tarafından yere döşenen bombanın askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti, 13 asker yaralandı.

Öte yandan, Bağdat'ın Et-Talibiyye bölgesinde bulunan Sanayi mahallesinde bomba patlaması sonucu 2 kişi öldü ve 5 kişi yaralandı. Başkentin Mahmudiyye bölgesinde ise ikinci bir bombanın patlaması sonucunda 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak'ta, terör örgütü DAEŞ'in ülkenin bazı bölgelerinde kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Bağdat başta olmak üzere çeşitli kentlerde şiddet olayları ve bombalı saldırılarda artış görülüyor. Irak makamları, saldırıların DAEŞ ile irtibatlı gruplar tarafından düzenlendiğini ifade ediyor. (AA)