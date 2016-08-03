'Peşmerge DAEŞ'ten geri alınan bölgelerden çekilmeyecek'

Barzani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bölgelerin kurtarılması için iki yıldır mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bizden geri çekilmemizi isteyen güçler çekilebilir, ancak biz o bölgelerin geri alınması için büyük bedeller ödedik." dedi.

Peşmerge güçlerinin Musul operasyonuna katılacağını belirten Barzani, kent merkezine yönelik harekatın ayrıntılarının ise henüz görüşülmediğini aktardı. Peşmerge komutanı, "Eğer ilgili taraflarla bu konuda masaya oturup görüşmeye başlarsak, şartlarımızın olduğunu kendilerine iletiriz. Şartsız kent merkezine girmeyeceğiz." diye konuştu.

Barzani, Irak ordusuyla Peşmerge güçlerinin şu ana kadar DAEŞ'e karşı ortak bir operasyon gerçekleştirmediğini, ancak Musul'un kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde yakında birlikte hareket edeceklerini dile getirdi.

Irak Savunma Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada Peşmerge güçlerinin son iki yıldır Musul ovasında DAEŞ'ten geri aldığı bölgelerden geri çekileceğini duyurmuştu.