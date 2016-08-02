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Obama'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık

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ABD Başkanı Barack Obama, Libya’da yapılacak operasyonların amacının terör örgütü DAEŞ’ı ortadan kaldırmak ve ülkede tekrar istikrarı sağlamak olduğunu söyledi.

Obama, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Libya'da başlattığı hava saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Başkan Obama, Libya'da hava operasyonlarını başlatmadaki amaçlarının  DAEŞ’ı ortadan kaldırmak ve ülkede tekrar istikrarı sağlamak olduğunu belirtti.
 
Libya hükümetinin isteği üzerine operasyonu başlattıklarını anlatan  Obama, "Onlar zaten belli bir aşama kat ettiler ve DAEŞ Sirte bölgesi civarında  kuşatılmış bir alanda. DAEŞ’e karşı savaşmaları ve işi tamamen bitirmeleri ABD  ulusal güvenliğinin çıkarınadır” dedi.
 
Libya hükümetiyle birlikte operasyon yaptıklarını dile getiren Obama,  DAEŞ’in burada güçlü bir yapılanma kurmasının önüne geçeceklerini söyledi.
 
Obama, şunları kaydetti:
 
"Libya’nın bu örgütü terörist bir organizasyon olarak tanımaları  kendilerinin ve dünyanın ulusal çıkarlarıyla çatıştığını düşünmeleri iyi bir  haber. DAEŞ’in buradan temizlenmesinin ardından ülkedeki bütün tarafların bir  araya geleceği yönünde umutluyuz. Sadece biz değil, Avrupalılar ve diğer ülkeler  de Libya’nın istikrara ulaşmasını bekliyorlar, çünkü buradaki istikrarsızlık  kaçak mülteci krizine ve insanlık trajedilerine dönüşüyor."
 
Toplantıda Obama’ya, Libya’da DAEŞ’in güçlenmesinin Muammer  Kaddafi’nin devrilmesiyle ilişkisi olup olmadığı yönünde soru yöneltildi.
 
Obama, bunun üzerine “Libya’da daha önce bir katliamın önüne geçmek  adına doğru olanı yaptık. Fakat hiçbirimiz tam olarak çok daha sonra Libya’da  sağlam bir yapı kurulması ve ülkenin güvenliğinin sağlanması konusunda yeterince  detaylı düşünmedik” ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan Obama, konuşmasında Cumhuriyetçilerin Başkanlık adayı  Donald Trump hakkında değerlendirmelerde bulundu.
 
Müslüman karşıtı çıkışlarıyla dikkati çeken Trump’ın ABD başkanlığı  koltuğuna yakışmayacağını belirten Obama, "Cumhuriyetçilerin adayı bu ülkeye  başkanlık yapacak yeteneğe sahip değil" diye konuştu.
 
Obama, Trump’ın her konuşmasında bunu bir kez daha ispat ettiğini  söyledi.
 

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