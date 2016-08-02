Obama'dan flaş açıklama: Operasyon başlattık

Obama, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Libya'da başlattığı hava saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Başkan Obama, Libya'da hava operasyonlarını başlatmadaki amaçlarının DAEŞ’ı ortadan kaldırmak ve ülkede tekrar istikrarı sağlamak olduğunu belirtti.



Libya hükümetinin isteği üzerine operasyonu başlattıklarını anlatan Obama, "Onlar zaten belli bir aşama kat ettiler ve DAEŞ Sirte bölgesi civarında kuşatılmış bir alanda. DAEŞ’e karşı savaşmaları ve işi tamamen bitirmeleri ABD ulusal güvenliğinin çıkarınadır” dedi.



Libya hükümetiyle birlikte operasyon yaptıklarını dile getiren Obama, DAEŞ’in burada güçlü bir yapılanma kurmasının önüne geçeceklerini söyledi.



Obama, şunları kaydetti:



"Libya’nın bu örgütü terörist bir organizasyon olarak tanımaları kendilerinin ve dünyanın ulusal çıkarlarıyla çatıştığını düşünmeleri iyi bir haber. DAEŞ’in buradan temizlenmesinin ardından ülkedeki bütün tarafların bir araya geleceği yönünde umutluyuz. Sadece biz değil, Avrupalılar ve diğer ülkeler de Libya’nın istikrara ulaşmasını bekliyorlar, çünkü buradaki istikrarsızlık kaçak mülteci krizine ve insanlık trajedilerine dönüşüyor."



Toplantıda Obama’ya, Libya’da DAEŞ’in güçlenmesinin Muammer Kaddafi’nin devrilmesiyle ilişkisi olup olmadığı yönünde soru yöneltildi.



Obama, bunun üzerine “Libya’da daha önce bir katliamın önüne geçmek adına doğru olanı yaptık. Fakat hiçbirimiz tam olarak çok daha sonra Libya’da sağlam bir yapı kurulması ve ülkenin güvenliğinin sağlanması konusunda yeterince detaylı düşünmedik” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Obama, konuşmasında Cumhuriyetçilerin Başkanlık adayı Donald Trump hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Müslüman karşıtı çıkışlarıyla dikkati çeken Trump’ın ABD başkanlığı koltuğuna yakışmayacağını belirten Obama, "Cumhuriyetçilerin adayı bu ülkeye başkanlık yapacak yeteneğe sahip değil" diye konuştu.



Obama, Trump’ın her konuşmasında bunu bir kez daha ispat ettiğini söyledi.

