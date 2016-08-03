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Obama, 214 mahkumun cezasını hafifletti

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ABD Başkanı Barack Obama, 214 federal mahkumun cezasını hafifletti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama'nın, 67'si ömür boyu hapis cezasına çarptırılan toplam 214 mahkumun cezasını hafiflettiği bildirildi.

Açıklamada, bu mahkumların aldıkları cezalara dair bilgiler paylaşıldı.

ABD'deki ceza sistemi hakkında eleştirilerini saklamayan Başkan Obama'nın cezasını hafiflettiği mahkumların çok büyük bir bölümü şiddete karışmamış ve uyuşturucu sebebiyle hapse girmiş mahkumlardan oluşuyor.

Adalet Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak Obama'nın bu kararının uyuşturucu sebebiyle hapis cezasına çarptırılmış mahkumlar adına önemli bir gelişme olduğunu duyurdu.

Bakan yardımcısı Sally Q. Yates yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla alakalı gereksiz yere uzun yıllar hapis cezası verilmesi yönündeki uygulamanın düzeltilmesi adına önemli bir gelişmedir. Başkan Obama, 2016 yılının ilk 8 ayında, 2015 yılından daha fazla mahkumun cezasını hafifletmiştir. Fakat henüz bitmedi. Daha fazla kadın ve erkek mahkuma ikinci bir şans verilmesi için çalışacağız" ifadesine yer verdi.

ABD'de ceza sisteminde reform çağrısı yapan Obama, başkanlığı zamanında bir ilke imza atmış ve Oklahoma'daki bir hapishaneyi ziyaret etmişti.

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