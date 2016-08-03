Nepal'de komünist lider başbakan seçildi

Nepal parlamentosu, Maocu Nepal Birleşik Komünist Partisi lideri Pushpa Kamal Dahal'ı ülkenin yeni başbakanı seçti.

Parlamento Sözcüsü Onsari Gharti Magar, 61 yaşındaki Dahal'ın parlamentodaki oylamada çoğunluğun desteğini aldığını açıkladı.

Geçen hafta istifa eden Khadga Prasad Oli'nin yerine gelen Dahal, ikinci kez Himalaya halkının başbakanı oldu.

İlk kez 18 Ağustos 2008'de başbakanlık koltuğuna oturan Dahal, Genelkurmay Başkanı Rookmangud Katawal'i görevden almasına karşı çıkan Devlet Başkanı Ram Baran Yadav ile yaşadığı görüş ayrılığı nedeniyle 2009'da istifa etmişti.

Dahal, 1996'da hükümete karşı başlayan silahlı ayaklanmanın lideri olarak da tanınıyor. Ülkedeki monarşi rejimini cumhuriyete çevirmek için başlatılan isyan, yaklaşık 10 yıl sürmüş ve 17 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu. İsyan, 2006'da Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde imzalanan barış anlaşmasıyla sona ermişti. Kaynak: AA