NASA: Dünya dışından sinyal aldık! haberinin uydurma olduğu anlaşıldı

Herkesin bir anda heyecana kapılmasına neden olan "NASA düzenlediği basın toplantısında ilk defa dünya dışından sinyal aldıklarını ifade etti" şeklindeki haberlerin tamamen uydurma olduğu ortaya çıktı.

Bu şekilde ortaya atılan bilgileri kontrol etmek amacıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi "NASA"nın resmi internet sayfasında böyle bir bilginin yer almadığını teyit edildi.

SES ALPHA67B ADLI YILDIZDAN GELİYORMUŞ

Söz konusu uydurma haberde, dünya dışından güçlü bir radyo frekansı yakalandığını ve 6000 ışık yılı uzaklıktaki Yay takımyıldızlarında yer alan,"Alpha67B" adlı yıldızdan geldiğini, dünyaya ulaşma süresinin tahmini olarak 40.000 yıl olduğunu, sinyal deşifre edildiği zaman ortaya çıkan karmaşık algoritmanın NASA'nın kriptoloji uzmanları tarafından çözüldüğünü ifade edildiği öne sürülmüştü.

İnsanların aklıyla alay eden haberde ayrıca, "Ekip olarak niye öyle bir mesaj yollandığını bir türlü anlayamadık. Evrende yalnız olmadığımızı öğrenmemiz gerçekten insanlık adına çok heyecan verici ama 40.000 sene önce uzaya yollanan bir mesajın, sadece "Deneme, bir, iki, üç" gibi kelimelerden oluşması, bilim ve insanlık adına çok büyük bir talihsizlik. Yollanan mesajın, dünya dışındaki dostlarımızın bize yaptığı küçük bir şaka olmasını ümit ediyorum. Öğle değilse dünya dışı varlıkların, hayal ettiğimiz gibi zeki oldukları konusunda çok ciddi şüphelerim var" şeklinde bir yorumda bile bulunulmuştu.

Anlaşılan, 40 bin yıl önce insanoğlu daha ateşi yeni keşfederken, dünya dışından birileri bu mesajı yollayacak ve siz onlara "yeteri kadar zeki olmalarından şüphe duyacaksınız. Editör ekibimize komik geldiği için bu haberi yaparak, daha fazla kişinin buna inanmamasını ve doğruyu bilmesini istedik. Bu sebeple, Kurultay gazetesi de dahil olmak üzere kaynak gösterebilen, iddiasının arkasında durabilen büyük gazetelerden duymadıkça bu tür söylemlerde bulunan internet sayfalarının iddialarına şüpheyle yaklaşılmakta fayda olduğunu bir kez daha hatırlatırız.