Meksika'da şiddet: 16 ölü
Meksika'nın Michoacan ve Guerrero eyaletlerinde yaşanan şiddet olaylarında 16 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Michoacan eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, eyaletin Cuitzeo bölgesinde bir arazi aracının içinde 9 kişinin yanmış cesedinin bulunduğu kaydedildi.
Guerrero eyaletinden savcılık yetkilileri de aralarında 2 çocuğun da bulunduğu aynı aileden 7 kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.
Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Kaynak: AA - FOTO: ARŞİV