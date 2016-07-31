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Meksika'da şiddet: 16 ölü

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Meksika'nın Michoacan ve Guerrero eyaletlerinde yaşanan şiddet olaylarında 16 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Michoacan eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, eyaletin Cuitzeo bölgesinde bir arazi aracının içinde 9 kişinin yanmış cesedinin bulunduğu kaydedildi.

Guerrero eyaletinden savcılık yetkilileri de aralarında 2 çocuğun da bulunduğu aynı aileden 7 kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Kaynak: AA - FOTO: ARŞİV

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