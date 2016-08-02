Macaristan Ana Muhalefet liderinden Erdoğan'a destek

Macaristan Parlamentosu’nda İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Gabor Vona, 15 Temmuz gecesi Türkiye’den gelen darbe girişimi haberiyle adeta yıkıldığını, ailesiyle birlikte haberleri üzüntüyle takip ederek büyük endişe duyduklarını söyledi. Macar-Türk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eş Başkanı olduğunu da belirten Vona, Macaristan halkının ve şu an ülke siyasetindeki en büyük ikinci parti konumundaki Jobbik Partisi’nin Türkiye’nin ilelebet partnerleri olacağını belirtti.

Gabor Vona, “Gerçek bir dost kötü günde tanınır. Her şey iyi olunca o kişiyle dost olmak kolaydır, ancak o kişi zor durumda olunca onun yanında sonuna kadar duran ve destek olan kişi gerçek dosttur. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının sonuna kadar arkasında olacağız ve destek vereceğiz” diye konuştu. Türkiye’nin istikrarlı ve güçlü olması tüm dünyanın çıkarına olduğunu söyleyen Vona, “Birincisi, Türkiye’deki demokrasi tüm dünya için önemlidir. Eğer Türkiye’de kaos olursa bu tüm dünyaya sıçrar. İkincisi ise, Türkiye’nin istikrarlı olması Avrupa’nın güvencesidir. Türk halkının kaderinin kendi elinde olması gerekir. Türk halkı özgürce kendisini yönetenleri seçme kararını verir. Üçüncü konu da Macaristan’ın Türkiye ile olan ilişkileri ve tarihsel birlikteliği. Hem Jobbik Partisi hem de Hükümet Partisi Fidesz’in en önemli partneri Türkiye’dir. Siyasi, kültürel ve ekonomi alanındaki partneri Türkiye’dir, bu hiçbir zaman değişmeyecek. Türk ulusuna bu zor zamandan bir an önce kurtulması için başarı ve şans diliyorum. Türkiye askeri darbe girişimleriyle değil, şimdiye dek olduğu gibi halkının imanı, ekonomik kalkınması, çalışkanlığı ile yeniden dünya gündeminde olmasını diliyorum” dedi.





15 Temmuz gecesi ve sonrası Türk halkının F16'lara, helikopterlere, tanklara karşı ölümü göze alarak karşı koyduğunu, özgürlük ve demokrasi için haftalardır ülke genelinde meydanlarda sabaha kadar nöbet tutmalarını büyük bir kahramanlık olarak gördüğünü ve gözlerinin dolduğunu söyleyen Macar siyasetçi Gabor Vona, “1956 Macar ihtilaliyle, 15 Temmuz darbe girişimi arasında paralel benzerlikler var. Biz Macar halkı o zaman Sovyet tanklarının üstüne çıkarak ülkeden gitmelerini istemiştik. Ne yazık ki başarılı olamamıştık. Türk halkı ise 15 Temmuz gecesi tankları üstüne çıkarak darbe girişimini durdurmayı başardı. Girişimin başarılı olmasının en büyük sebebi ise dünya liderleri arasında yerini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkına yaptığı çağrı oldu” açıklamasını yaptı.



FETÖ’nün bir numaralı sanığı Fethullah Gülen ve cemaati hakkında bilgi sahibi olduğunu açıklayan Gabor Vona, Macaristan’da 2 okulu bulunan Gülen cemaatinin 15 Temmuz darbe girişimini düzenlediklerine dair haberleri aldığını, Türkiye sevdalısı bir Macar olarak Türkiye’nin rahat bırakılmasını istediğini kaydetti. Vona, “15 Temmuz darbe girişiminin ardında kim varsa en şiddetli bir şekilde cezalandırılması gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü bir lider. Bu nedenle batıdaki bazı ülkeler kendisini sevmiyor. Türkiye’yi kimin yöneteceği kararını Batı değil, ABD ve Brüksel değil Türk halkı verecek” diye sözlerini tamamladı.İHA