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Küstah sözler 

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Terör örgütlerine karşı ses çıkaramayan Margot Wallström, Türkiye hakkında, “Gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Türkiye yanlış yolda gidiyor" diyerek Batı'nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. 

Wallström açıklamasında Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in şimdi tepki göstermesi gerektiğini belirterek ''Türkiye'deki gelişmeler ciddi, endişe verici ve kabul edilemez. Yeni bir darbe girişimine maruz kalmış bir ülkedeki durumun belirsizliği anlaşılabilir. Ancak uluslararası anlaşmalar ve insan haklarına saygı gösterilmeli. Basının özgür olması, medya ve düşünce özgürlüğü demokratik bir ülkede vazgeçilemeyecek kadar önemlidir.” 

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En azından AB açısından Türkiye'nin üyelik başvurusunu nasıl değerlendireceğimiz açısından. Bu nedenle Türkiye'deki gelişmeler protesto etmeli ve ülke üzerindeki baskıyı artırmalıyız. Aynı zamanda Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi için mevcut platformları kullanmalıyız'' dedi. 

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İsveç'in Türkiye'deki gelişmelere tepkisinin geciktiği yönündeki eleştirileri kabul etmeyen Wallström ''girişiminden 3 gün sonra AB Dışişleri Bakanları durumu değerlendirmek için toplanarak itidal çağrısında bulunmanın yanı sıra yasalara, kurallara ve insan haklarına saygının temel alınmasının altını çizdik. Ancak yanlış yolda gittiğini gördüğümüz Türkiye'deki gelişmeleri bir müddet daha izlemeye devam etmeliyiz'' diye küstahça konuştu. 

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