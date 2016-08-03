İsrail güçlerinden gazetecilere sert müdahale

İsrail güçleri İsrail'e ait bir hapishanede 50 gündür açlık grevi yapan Bilal Kayidiçin düzenlenen gösteride basın mensuplarına göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Açlık grevindeki Kayid için Biir Zeyt Üniversitesi öğrencileri tarafından Batı Şeria'daki İsrail'e ait Ofer Hapishanesi önünde düzenlenen gösteride İsrail güçleri, gazetecilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla saldırdı.

Olayda bir kadın muhabir hafif yaralanırken, çok sayıda gazeteci göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Bunun yanı sıra İsrail güçleri görevini yapmakta olan foto muhabir Şadi Hatim'i gözaltına alarak askeri araca götürdü, ardından serbest bıraktı.

İsrail güçleri eylemcilere karşı plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Göstericiler de İsrail güçlerine taş ve şişe fırlattı.

İsrail mahkemesi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) mensubu Kayid'in 15 yıl süren mahkumiyetinin sona ermesinin ardından durumunun idari tutukluluğa çevrilmesine karar vermişti. Kayid, söz konusu karara tepki olarak açlık grevine başlamıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında dahi bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.