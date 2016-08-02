İran'da 'en az 11 Sünni idam edildi' iddiası

Haberde, idama mahkum edilen 36 kişinin dün gece gardiyanlar tarafından elleri ve ayakları bağlanarak idam edilmek üzere hücrelere alındığı belirtilerek bu kişilerden en az 11'inin idam edildiğinin belirlendiği ancak bu sayının 29'a kadar çıkabileceği belirtildi.

Hrana, İstihbarat Bakanlığının idam edilenlerin ailelerine yakınlarının idam haberini verdiği ve Kehrizek ilçesindeki adli tıbba giderek cesetleri teslim almalarını tebliğ ettiğini aktardı.