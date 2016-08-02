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İran'da 'en az 11 Sünni idam edildi' iddiası

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İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın (Hrana) haberine göre, Kereç kentindeki Reca-i Şehr Hapishanesi'nde sabah saatlerinde en az 11 Sünni Kürt idam edildi.

Haberde, idama mahkum edilen 36 kişinin dün gece gardiyanlar tarafından elleri ve ayakları bağlanarak idam edilmek üzere hücrelere alındığı belirtilerek bu kişilerden en az 11'inin idam edildiğinin belirlendiği ancak bu sayının 29'a kadar çıkabileceği belirtildi.

Hrana, İstihbarat Bakanlığının idam edilenlerin ailelerine yakınlarının idam haberini verdiği ve Kehrizek ilçesindeki adli tıbba giderek cesetleri teslim almalarını tebliğ ettiğini aktardı.

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