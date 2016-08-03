Hamile kalamayan karısının ellerini kesti

The Kenyan'ın haberine göre, Kenya'nın Machakos kentine bağlı Masisi kasabasında yaşayan 34 yaşındaki Stephen Ngila, yıllardır evli oldukları halde çocuk sahibi olamamalarından sorumlu tuttuğu 27 yaşındaki karısı Jackline Mwende'nin ellerini palayla keserek başını neredeyse parçaladı.

Koca olaydan kısa bir süre sonra yakalanırken, polis çiftin bir süre önce hastaneye giderek testlerden geçtiğini ve bu testler sonunda doktorların, çiftin çocuk sahibi olamama sebebinin kocada olduğunu teşhis ederek tedavi önerdiklerini ortaya çıkardı.

Kocanın buna rağmen eşini suçladığı ve kendince "cezalandırdığı" belirtildi.DHA