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Halidiyye Adası bölgesi DAEŞ'ten temizlendi

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Irak güçlerinin, Enbar vilayetindeki El-Halidiyye Adası bölgesinde terör örgütü DAEŞ'e karşı düzenlediği operasyonda bölgede kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak güçlerinin, Enbar vilayetindeki El-Halidiyye Adası bölgesinde terör örgütüDAEŞ'e karşı düzenlediği operasyonda bölgede kontrolü sağladığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan Halidiyye İlçe Meclis Başkanı Ali Davud, Irak güçlerinin Ramadi'nin 23 kilometre doğusundaki Halidiyye Adası'nın DAEŞ'ten tamamen temizlediğini belirtti.

Tarım arazilerinden oluşan Halidiyye Adası bölgesi, Halidiyye ilçesinin kuzey kesimini oluşturuyor.

Irak güçleri dün, hava kuvvetleri ve uluslararası koalisyonun desteğiyle Ramadi'nin doğusunda DAEŞ'in son kalelerinden Halidiyye Adası'nı kurtarmak için operasyon başlatmıştı.

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