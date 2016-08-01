Halep’te tahliye sürüyor

Türkiye darbe girişiminin ardından terör başta olmak kendi dertleriyle uğraşırken Suriye'den yeni bir göç dalgası geliyor. Halep'te dünü 'insani koridor' açıldı. İlk aşamada aileler kentten çıktı ve batıdaki Türkiye sınırına doğru yürümeye başladı.

İLK BÜYÜK İNSAN HAREKETİ

Uluslararası ajansların İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden aktardığı bilgiye göre Rusya'nın geçen perşembe sivillere ve teslim olan muhalif savaşçılara geçiş hakkı tanıyacağını açıklamasının ardından Halep'in kuşatılmış semtlerinden ilk büyük insan hareketi bugün başladı.

SINIRA AKIN BAŞLADI

Kadın ve çocuklardan oluşan sivilleri, Suriye rejimin kontrolünde olan bölgeye ulaştı.

TÜRKiYE UYARMIŞTI

Türkiye yılbaşından beri Halep kaynaklı yeni bir göç dalgası konusunda uyarılar yapıyordu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'Endişeliyiz' demişti. Ekim 2015'teki ilk göç dalgasında binlerce Halepli Türkiye'ye sığınmıştı