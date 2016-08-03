Halep'te muhaliflerin operasyonu devam ediyor

Suriyeli muhalifler, rejimin kuşatması altındaki bölgelere ulaşmak için Halep'in güneyinde başlattığı operasyonun üçüncü gününde kentin güneyinde bir belde, bir tepe ile bir fabrikanın kontrolünü ele geçirdi.

Fetih Ordusu'nun (Ceyş el-Feth) rejim güçlerinin kuşatması altındaki bölgelerin ablukasını kırmak için başlattığı ve ''Halep kuşatmasını kırma'' adı verilen operasyonunun üçüncü gününde kentin güneyindeki Huvez beldesi, Huvez tepesi ile kereste fabrikası denetim altına alındı.

Kentin güneyindeki Ramuse bölgesinde de Esed güçleri karşısında ilerleyen Fetih ordusu ve Halep'in Fethi Operasyon Odası'na bağlı birlikler, bölgede topçu okulu, askeri mühendislik fakültesi ve 1070 konut projesi bölgesinde İran, Irak ve Hizbullah destekli Şam yönetimine bağlı birliklerin olduğu yerlere ağır silah ve füzelerle saldırdı.

Fetih ordusunun saha komutanlarından Ahmed Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhalif birliklerin, kuşatma altındaki bölgeler ile kentin güneyinde rejim güçlerinin olduğu bölgelere yoğun bir şekilde saldırdığını söyledi.

Ramuse'nin büyük bölümü kontrol altında

Muhalif birliklerin Ramuse bölgesinin büyük bir bölümünün kontrolünü ele geçirdiğini belirten Musa, Rus ve rejim uçaklarının çatışma bölgelerine saldırmaması için lastik yaktıklarını ve dumanların uçakların görüş mesafesini engellediğini anlattı.

Operasyonun hedefinin kentin üzerindeki Şam yönetimine bağlı güçlerin kuşatmasını kırmak olduğunu ifade eden Musa, ''Son 3 günde Halep'in güneyindeki operasyonlarda rejim güçlerinin elindeki belde, köy ve karargahı aldık. Kuşatma kırılana kadar operasyonlarımız devam edecek. Ramuse bölgesinin düşmesiyle kentin üzerindeki kuşatma kırılır'' dedi.

Fetih Ordusu, Halep'in güneyinde gerçekleştirdiği operasyonda 1 köy, 4 tepe, 4 tank ve 1 füze birliği ile bir bölgenin kontrolünü sağlamış, kentin güneyindeki çatışmalarda ise 80 rejim askerini öldürmüş, 6 tank ile 1 iş makinesi ve üzerinde makineli tüfek bulunan 22 aracı da imha etmişti.