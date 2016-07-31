Halep kuşatmasını kırmak için büyük operasyon

Suriyeli muhaliflerin, Halep'te rejimin kuşatması altında yer alan bölgelere ulaşmak için ''Halep kuşatmasını kırma'' adı verilen büyük bir operasyon başlattığı bildirildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı göre, Fetih Ordusu (Ceyş el-Fetih) ile Halep'in Fethi operasyon odasına bağlı birliklerin Halep kent merkezinde rejimin kuşatması altındaki bölgelere uygulanan ablukayı kırmak için ''Halep kuşatmasını kırma'' adı altında büyük bir operasyon başlattı.

Muhaliflerin operasyonu kentin güney kesimlerinden başlattığını ifade eden kaynaklar, Fetih Ordusunun Halep'in güneyinde Esed güçlerinin kontrolündeki Raşidin semtinde rejime ait bir tankla bir askeri aracı imha ettiğini bildirdi.

Bu arada Ahrarı Şam'ın askeri sözcüsü Yusuf El Muhaciri de sosyal paylaşım sitesi "YouTube" üzerinde paylaştığı videoyla operasyonu duyurdu.

Öte yandan Halep'teki yerel aktivistlerden Yasir Ebu Ammar'da Halep'te muhaliflerin kontrolündeki birçok semtte halkın rejim ve Rus ordusuna ait savaş uçaklarının saldırılarına maruz kalmamak için lastik yaktıklarını söyledi.

Muhaliflerin, Halep'in güneyinde Hikme okulu ve Muhabe ile Raşidin tepelerinin kontrolünü sağladığını aktaran Ebu Ammar, çatışmalarda rejimden 3 tankın alındığı ve 4 tane askeri aracı imha ettiğini belirtti.

Ebu Ammar, kentin Sukeri semtinde de Halep'in kuşatmasının protesto edildiğini kaydetti.

Rejim güçlerinin bu ay içerisinde kentin kuzeyindeki muhaliflerin tek çıkış noktası olan Kastillo yolunun kontrolünü sağlaması üzerine muhalif bölgeler kuşatma altına girmişti.