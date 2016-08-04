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Golan Tepeleri'ne füze düştü

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İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne füze düştüğü bildirildi.

İsrail televizyonu Kanal 2'nin haberinde, Suriye topraklarından atılan bir füzenin Golan Tepeleri'ne düştüğü, olayda herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

Füzenin, Suriye'de devam eden çatışmalar neticesinde düşmüş olabileceği aktarıldı.

Suriye'nin güneybatısında İsrail'in ise kuzeydoğusunda yer alan tepelik bölge, zengin su kaynakları ile biliniyor. Bölge, 1967'de Suriye, Ürdün ve Mısır'dan oluşan Arap İttifakı ile İsrail arasında yaşanan "Altı Gün Savaşı" sonucunda İsrail tarafından işgal edilmişti. Golan Tepeleri, 1981'de Tel Aviv yönetimi tarafından tek yanlı olarak ilhak edildi. 

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