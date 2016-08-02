Esed güçleri bebekleri klor gazıyla vurdu

Suriye ordusuna bağlı bir askeri helikopterden İdlib'in Serakib kasabasına ''klor gazı'' içerikli varil bombasıyla düzenlenen saldırıda, 10 kişinin gazlardan etkilendiği bildirildi.

Serakib'deki sahra hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, orduya ait bir helikopterden, İdlib'in güneydoğusunda muhaliflerin kontrolünde olan Serakib kasabasına klor gazı içerikli varil bombası atıldı.

Saldırı sonucu aralarında bebek ve çocukların da bulunduğu 10 kişi, gazlardan etkilendi.

Görme bozukluğu, kusma ve nefes darlığı gibi rahatsızlıkları bulunan bu kişiler, sahra hastanesinde tedavi altına alındı. (AA)