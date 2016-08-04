Dedelerimizin yaptığı gibi yine tarih yazdık

Türkiye uyumuyor, vatanına milletine sahip çıkıyor. Darbe gecesi 8 kişinin şehit olduğu İstanbul Esenler’de binlerce kişinin tuttuğu demokrasi nöbetine önceki gece ESMEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da katıldı. Sancak, Milli İHA’nın üreticisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın da katıldığı buluşmada vatandaşlara seslenerek şunları kaydetti. 15 yıldır milletimiz başkomutanın liderliğinde uzun bir yürüyüşe çıktı. Bu süreçte nice darbelerle ve ihanetlerle karşılaştık. Ne yaparlarsa yapsınlar nafile... ‘One minute’ diye dünyaya seslenen, ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyen ve Rabia’sına sarılan ne bu lidere ne bu millete boyun eğdiremediler, eğdiremeyecekler.

Mücadeleden taviz yok

Sevgili milletim bir kalkışmayı daha bastırdık. Tıpkı Çanakkale’de tıpkı Kut’ül Amare’de, Dumlupınar’da dedelerimizin yaptığı gibi tarihe bir not daha düştük, kahramanlık yazdık. Yeni dünya doğuyor, yeni dünya ayakta. Mazlum milletler Afrika’dan, Asya’dan ve dünyanın dört bir bucağından kulağını bize ve liderimize dikmiş durumdalar. Yüzyılın başındaki kutsal mücadelemize omuz ve kulak verdikleri gibi yine ayaktalar. Eski dünyanın korkusu bundan.