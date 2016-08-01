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Bosna Hersek basını FETÖ'nün örgütlenmesini yazdı

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Stav Dergisi son sayısında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ülkedeki kurumlarla ideolojik yakınlığına yer verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi, tüm dünyada olduğu gibi örgütün etkin olduğu Bosna Hersek'te de FETÖ'nün örgütlenmesine yönelik tartışmaları gündeme getirdi. 

Bosna Hersek'te haftalık yayınlanan Stav dergisi, son sayısında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ülkedeki etkisini ve Gülen'e ideolojik yakınlığı bulunan kurumların isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

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