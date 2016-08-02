Bolivya'da 7,5 ton kokain ele geçirildi

Prensa Latina ajansının Bolivya İçişleri Bakanı Carlos Romero'nun açıklamasına dayandırdığı haberinde, piyasa değeri yaklaşık 379 milyon dolar olan kokainin, Şili'ye giden kamyonlarda 22 ton maden cevherinin arasında bulunduğu belirtildi.

Haberde, 10 ay süren soruşturmanın ardından yapılan operasyonda üç kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Bolivya polisi ocak ayında da maden cevherinin içine gizlenmiş sekiz ton kokain ele geçirmişti.

Ülkede eski emniyet müdürü Oscar Nina, mart ayında uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantısı bulunduğu ve kanunsuz yollardan zenginleştiği suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Peru ve Kolombiya'dan sonra dünyanın üçüncü en büyük kokain üreticisi Bolivya'da Kolombiyalı, Meksikalı ve Rus uyuşturucu kaçakçılarının faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Kaynak: AA