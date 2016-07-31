Batılı FETÖ destekçileri bir bir ortaya çıkıyor

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından Türkiye'deki gelişmeleri endişe ile izlediklerini söyledi.

Margot Wallström açıklamasında "Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin şimdi tepki göstermesi gerektiğini belirterek Türkiye'deki gelişmeler ciddi, endişe verici ve kabul edilemez. Yeni bir darbe girişimine maruz kalmış bir ülkedeki durumun belirsizliği anlaşılabilir. Ancak uluslararası anlaşmalar ve insan haklarına saygı gösterilmeli. En azından AB açısından Türkiye'nin üyelik başvurusunu nasıl değerlendireceğimiz açısından. Bu nedenle Türkiye'deki gelişmeler protesto etmeli ve ülke üzerindeki baskıyı arttırmalıyız. Ancak aynı zamanda Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi için mevcut platformları kullanmalıyız." dedi.

İsveç'in Türkiye'deki gelişmelere tepkisinin geciktiği yönündeki eleştirileri kabul etmeyen İsveç Dişişleri Bakanı Margot Wallström Darbe girişiminden üç gün sonra AB Dışişleri Bakanları durumu değerlendirmek için toplanarak itidal çağrısında bulunmanın yanı sıra yasalara, kurallara ve insan haklarına saygının temel alınmasının altını çizdik. Ancak yanlış yolda gittiğini gördüğümüz Türkiye'deki gelişmeleri bir müddet daha izlemeye devam etmeliyiz diye konuştu. Kaynak: DHA