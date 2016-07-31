Barzani: Musul Peşmergesiz alınamaz

IKBY'nin Başkanlık internet sitesindeki açıklamada, Barzani'nin Musul'daki Sünni aşiret reisleri ile Erbil'in Salahaddin kasabasındaki Başkanlık Konutu'nda bir araya geldiği belirtildi.

Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen Barzani, "Peşmergesiz Musul'un geri alınması imkansızdır ve Peşmerge güçleri o operasyona katılacak ancak kent merkezine girmeyip sadece destek rolü oynayacaklar" dedi.

Irak'taki diğer illerin kurtarma operasyonunda elde edilen tecrübelerin Musul'a herhangi bir yarar sağlamayacağını ifade eden Barzani, "Musul'un kendine has bir durumu var. Bunun için de başka çözüm yolunun ortaya konulması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Musul'u kurtarma operasyonuna bölgedeki yerel aşiretlerin katılmasının en iyi ve doğru yol olduğunu söyleyen Barzani, söz konusu aşiretlere gerekli hazırlıkları yapmalarını istedi.

Barzani, söz konusu aşiretlerin kurtarma operasyonuna katılması için gerekli taraflarla irtibata geçeceğini de aktardı.

Bu arada Musul'daki Sünni aşiret reisleri de bölgedeki güvenliğin sağlanması ve halkın asayişinin temin edilmesi için Peşmerge güçlerinin Musul'u kurtarma operasyonuna katılmalarını talep ettiklerini kaydetti.AA