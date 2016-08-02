Avrupalı çeteden mucize kurtuluş 

3.1 milyar dolarlık servetiyle spor dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone'ın Brezilya'da kaçırılan kayınvalidesi, fidyesiz kurtarıldı. Ecclestone'un eşi Fabiana Flosi'nin annesi 67 yaşındaki Aparecida Schunck 10 gün önce Sao Paulo’daki evinden kaçırılmıştı. Schunck’u kaçıran çete, 4 ayrı çete içinde 28 milyon İngiliz sterlini fidye istedi. Polis, film gibi operasyonda kurye kılığına girip Schunck’u yara almadan kurtardı.

Her gün 1 kişi yi kaçırıyorlar

Polis, “Bu çetenin üst aklı mutlaka Avrupa'da. Avrupa’da tespit ettikleri zenginleri, Brezilya’da kaçırıyorlar” dedi. BM'ye göre Sao Paulo'da 2002'de her 27 saatte bir kişi kaçırılıyordu. Polis bu olaylar için özel bir birim bile kurdu.