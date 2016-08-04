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Aşağı bakmayın

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Bin 500 metrelik cam köprü ziyaretçi AKININA UĞRUYOR

Çin’in Hunan bölgesinde bulunan Tianmen dağının sert yamacına kurulan 6 cm kalınlığında cam köprü denizden bin 500 metre yükseklikte ve 60 metre uzunluğunda. Sadece 1 metre genişliğe sahip. Cam köprünün üzerinde yürümek gerçekten de cesaret gerektiriyor. 

Yamacın etrafında dolanan köprü macera arayanlara cesaretlerini sınama imkânı sunuyor.  ‘Cennet Kapısı Dağı’ olarak tercüme edilen Tianmen Dağı’nın manzarasının keyfini çıkarmak güzel olsa da kolay bir yürüyüş olmadığı kesin...

 

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