ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Austin Polis Şefi Brian Manley yaptığı açıklamada, Austin'de eğlence merkezlerinin yer aldığı bölgede bir kişinin kalabalığa ateş açması sonucu bir kadının hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Manley, saldırganın arandığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA - FOTO: ARŞİV