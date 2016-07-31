ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
ABD’nin Teksas eyaletinin Austin şehrinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Austin Polis Şefi Brian Manley yaptığı açıklamada, Austin'de eğlence merkezlerinin yer aldığı bölgede bir kişinin kalabalığa ateş açması sonucu bir kadının hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Manley, saldırganın arandığını bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA - FOTO: ARŞİV