ABD'de ilk defa bir polis terörle suçlandı

ABD'nin başkenti Washington DC'deki metroda devriye memuru olan 36 yaşındaki Nicholas Young, terör örgütü DAEŞ'e maddi destek girişiminde bulunmakla suçlandı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) sözcüsü Andrew Ames, Young'un federal terör yasalarına göre yargılanacak ilk polis memuru olacağını bildirdi. Young'u savunan avukat Joshua Stueve, müvekkilinin metro sistemi için herhangi bir tehdit oluşturmadığını belirtirken, Metro Genel Müdürü Paul Wiedefeld, Young'a yönelik suçlamaların rahatsız edici olduğunu söyledi. Young'ın görev yaptığı metrodan kovulduğu ifade edildi. FBI, Washington'daki metronun merkezinde tutuklanan Young'ın geçen ay DAEŞ üyelerinin iletişimi kolaylaştıracak cep telefonu uygulamaları satın alması için yaklaşık 250 dolar hediye çeki aldığını tespit etmişti. Young, hediye çeklerini gerçek kimliğini bilmediği bir FBI ajanına vermişti. FBI belgelerine göre, DAEŞ'e yardım etmeye çalışan Young, terör bağlantılı suçlardan yargılanmış iki kişi ile yakın irtibattaydı. Young, 2010'dan beri FBI tarafından izleniyordu. 2011'de iki defa Libya'ya giden Young, Libya'da Muammer Kaddafi'yi devirmeye çalışan isyancılara katıldığını kaydetmişti.AA