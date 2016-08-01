ABD Libya'da DAEŞ hedeflerini vurdu

ABD, Libya'nın kuzeyindeki Sirte kentinde terör örgütü DAEŞ hedeflerini vurdu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Savunma Bakanı Ash Carter ve Generalkurmay Başkanı Joseph Dunford'un tavsiyeleri üzerine saldırılara onay verdiğini belirtti.

Hava saldırılarının, Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti'nin isteğiyle ve DAEŞ'a karşı mücadele veren yerel güçlere destek amacıyla yürütüldüğünü söyleyen Cook, "Sirte'de DAEŞ'a yönelik hava saldırılarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi'nin başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj da Amerikan uçaklarının Sirte'deki DAEŞ hedeflerini vurduğunu ancak ABD kara kuvvetlerinin operasyonlara katılmayacağını kaydetti.

Başkanlık Konseyi'nin, ABD'den belirli hava saldırıları için doğrudan destek istediğini belirten Serraj, gün içinde Sirte'deki DAİŞ hedeflerine yönelik saldırılarda terör örgütünün çok sayıda kayıp verdiğini ifade etti.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, 2 aydan uzun süredir ülkenin kuzeyinde terör örgütü DAEŞ ile mücadele ediyor. Sirte, Ocak 2015'ten bu yana DAEŞ'ın kontrolünde bulunuyordu. Hükümete bağlı güçlerin, 13 Haziran'da kentin kontrolünü terör örgütü DAEŞ'dan geri aldığı kaydedilmişti.