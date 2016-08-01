Olimpik sporcularımız Rio yolcusu

Brezilya’nın Rio kentinde 5-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 31. Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek sporcuların büyük çoğunluğunun yer aldığı Türkiye kafilesi, bu gece yola çıkacak. İstanbul’da bir araya gelen çeşitli branşlardan yaklaşık 60 sporcu ile Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri, federasyon idarecileri ve antrenörlerin bulunduğu toplam 150 kişilik kafile, bu gece saat 01:30’da özel uçakla Rio’ya ulaşmak için Türkiye’den ayrılacak. 13-14 saatlik bir yolculukla Rio’ya varacak olan kafile, Olimpiyat Köyü’ne yerleşecek.

KOSOVA DA GİDİYOR

Kafilede ilk kez olimpiyat oyunlarına katılacak Kosova’nın milli sporcularının da yer alacağı öğrenildi. Olimpiyatta 21 branşta toplam 103 sporcuyla mücadele edecek olan Türkiye’den kadın basketbol milli takımı, yüzücü Viktorya Zeynep Güneş ile judo ve kürekten ikişer sporcu daha önce Rio’ya geçmişti. Atletizm ve güreşte kafilenin bir kısmı bu gece yola çıkarken, bazı sporcular da yarışma tarihlerine göre ilerleyen günlerde Brezilya’ya geçecek.

PERİLER OLİMPİYAT KOYÜ'NDE

Üst üste ikinci kez olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Rio’daki Olimpiyat Köyü’ne ulaştı. Ay-Yıldızlılar, Brezilya’da olmaktan duydukları memnuniyeti sosyal medyadan paylaştı.

Habertürk