IAAF'in tarihi yanlışı Yasemin Can'ı yakacaktı

Olmaz böyle hata! Dopingle mücadelede dünyaya ‘kök söktüren’, Rusya’yı Rio’dan yasaklayan ve birçok yıldız atletimize ceza yağdıran Uluslararası Atletizm Birliği (IAAF), az kalsın Türkiye’nin 5 bin ve 10 bin metredeki çifte şampiyonu Yasemin Can’ın da hayatını yok yere kaydırıyordu...

Amsterdam’da temmuz ayı başında yapılan Avrupa Şampiyonası’nda aynı adı taşıyan iki milli atlet mücadele etti. Kenya asıllı atletimiz Yasemin Can 5 bin ve 10 bin metrede zirveye çıktı. Diğer atletimiz Yasemin Can ise yarı maratonda mücadele etti. Amsterdam’daki şampiyona sırasında her iki atletten de farklı tarihlerde kan ve idrar numuneleri alındı. Ancak testlerin sonuçları birbirine karıştırıldı. Kenya asıllı Can’ın daha önceki testlerindeki değerleri ile maratoncu Can’ın değerleri arasındaki fark, şampiyon atletin ADAMS sistemindeki biyolojik pasaportuna ‘anomali’ olarak işlendi. Can artık doping şüphelisiydi ve madalya hedeflediği 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na gidişi de tehliye girmişti...

ÖZBİLEN’İN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bu büyük hatayı fark eden ve skandalı önleyen ise diğer birçok Afrika asıllı atletimiz gibi Yasemin Can’ı da Kenya’da keşfederek Türk atletizmine kazandıran Önder Özbilen oldu. Daha önce 6 kez teste giren ve hiçbir sıkıntı yaşamayan Can’ın durumunu öğrenen Özbilen, sorunlu olduğu söylenen test sonuçlarını inceledi. Can’ın numune ve pasaport numaralarını dikkate alan Özbilen, atletten de bilgi alarak iddia edildiği gibi 5 Temmuz’da numune vermediğini tespit etti. Avrupa şampiyonu Can 8 Temmuz’da, maratoncu Can ise 5 Temmuz’da örnek vermişti. Numune numaralarında karışıklık olduğu açıktı. Durum hemen IAAF’a bildirildi ve yanlıştan dönülmesi sağlandı. Maratoncu Can’ın değerlerinde de sorun olmadığı bildirildi. Böylece çifte Avrupa şampiyonu Can, Rio kadrosunda kalırken; akıllarda da IAAF’ın test değerlendirmelerindeki güvenilirlik sorusu takılı kaldı...

