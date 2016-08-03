Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dünya takviminde

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 2017 Dünya Turu takvimine dahil edildi. Gelecek sezon Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 18-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Tur, Dünya Turu takvimine dahil olduğu için etap sayısında düşüş yaşandı. Sekiz yerine altı etap koşulacak. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, grand turlardan sonra en prestijliler listesine dahil oldu. Artık katılım kalitesi de daha yüksek olacak. Geçtiğimiz sezon sadece iki dünya turu takımı tura katılmıştı. Gelecek sezon tüm takımlar yer alacak.