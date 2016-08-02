Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı telefon

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na katılacak sporcularla buluşup, moral verdi. Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen dev organizasyonda, Rio Olimpiyatları'nda mücadele edecek sporcularımızın önemli bir bölümü ile teknik kadrolarda yer alan isimler, federasyon temsilcileri ve bakanlık yetkilileriyle birlikte toplam 100 davetli hazır bulundu. Bakan Akif Çağatay Kılıç, etkinliğin başlangıcında tüm katılımcıların tek tek ellerini sıkarken, daha sonra yemeğe geçildi.

BAKAN KILIÇ BAŞARILAR DİLEDİ

Yemeğin ardından davetlilere hitap eden Bakan Kılıç, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları için sporcularımıza başarı dileklerinde bulundu. Turkcell tarafından hazırlanan ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile "Başarılar dilerim" mesajının yer aldığı, Turkcell T70 marka cep telefonları, sporculara hediye edildi. Olimpiyat kafilesi, dün gece Rio'ya hareket etti.

ÇAKIR DA OLİMPİYATTA

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la birlikte Rio'ya gitti. Cüneyt Çakır; 44 yıl sonra olimpiyatlarda futbol branşında görev alan ilk Türk hakem olacak. Daha önce Sulhi Garan 1960 Roma ve Doğan Babacan 1972 Münih'te görev aldı.