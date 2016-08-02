Bıçaklanan kürekçi Enes Kuşku'ya Rio daveti

2016 Rio Olimpiyatları kotası alan ancak Sakarya'da trafikte yaşanan tartışmada kasık ve bacağından bıçaklandığı için olimpik kadrodan çıkarılan Galatasaraylı milli kürekçi Enes Kuşku, Rio de Janeiro'ya davet edildi.

Milli kürekçi Enes Kuşku, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı talihsiz olay sonrası sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Olayda ölümden döndüğünü dile getiren Enes, "Doktorların deyimiyle iki santimetreyle hayatta kalmışım. Ameliyat sonrası sağlık durumun iyi, artık koltuk değneği kullanmıyorum." dedi.

Olimpiyatlara hazırlanırken böyle bir olayı yaşadığı için üzüldüğünü anlatan Enes, "Rio kafilesinde yer almam için davet ettiler ancak şu an sağlık durumum müsait olmadığı için kabul etmedim. Olimpiyat havasını teneffüs etmemi istediler ancak seyahat edebilecek durumda değilim." diye konuştu.

Kürekte olimpiyat kotasını Hüseyin Kandemir ile aldıklarını ve yerine yine Galatasaraylı Cem Yılmaz'ın kadroya dahil edildiğini anımsatan Enes, şunları söyledi:

"Başlarda olimpiyatlara katılamayacağım için üzüldüm ancak olayın ciddiyetini öğrenince hayatta olduğuma şükrettim. Olimpiyatlar için daha yolumuz var. Olimpiyatlara nasıl kota alındığını, nasıl çalışıldığını çok iyi biliyorum. Artık 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanacağım. 15 Ağustos'ta antrenmanlara başlayacağım."

Milli sporcu Enes Kuşku, Rio'ya katılamamaktan dolayı üzüntü duymadığını vurgulayarak, "Hüseyin Kandemir ve Cem Yılmaz'ın, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Yönetim kurulu, teknik ekip böyle bir değerlendirme yaparak, yerime Cem Yılmaz'ı dahil etti. Arkadaşlarıma güvenim sonsuz. Yokluğumu aratmayacaklar." ifadelerini kullandı.

2016 Rio Olimpiyatları kotası alan Galatasaraylı milli kürekçi Enes Kuşku, 6 Temmuz'da Sakarya'da trafikte yaşanan tartışmada kasık ve sol bacak adalesinden bıçaklanmıştı.

AA