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Milli atlet rekor kırdı! 3 bin metrede...
Milli Atlet Yasemin Can, Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası 3000 Metre Yarışı'nda kendisine ait olan rekoru kırdı.
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Novak Djokovic Meksika Açık'a çeyrek finalde veda etti
Dünya iki numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, katıldığı Meksika Açık'ın çeyrek finalinde karşılaştığı Avustralyalı Nick Kyrgios'a 2-0 yenilerek elendi.
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Dünyaca ünlü boksöre men cezası
Doping testleri pozitif çıkan dünyaca ünlü Rus ağır sıklet boksör Alexander Povetkin, Dünya Boks Konseyi tarafından 250 bin dolar para cezası aldı ve tüm müsabakalardan süresiz olarak men edildi.
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Michael Schumacher ile ilgili gizli gerçek ortaya çıktı
Michael Schumacher ile ilgili somut ve resmi bilgiler ortaya çıktı. Gerçekler, ailenin Bunte isimli dergiyi mahkemeye vermesiyle gün yüzüne çıktı.
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Çağla Büyükakçay ilk turda elendi
Dubai Tenis Şampiyonası'nda mücadele eden Çağla Büyükakçay, tek kadınlar ilk turunda İsviçreli Viktorija Golubic'e 2-1 yenilerek elendi.
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Katar Açık'ta şampiyon Pliskova
Katar Açık Tenis Turnuvası finalinde Çek Karolina Pliskova, Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu.
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'Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyorum'
Atletizmde kadınlar uzun atlamada mücadele eden Nijeryalı sporcu Ese Brume, Fenerbahçe Kulübünden aldığı teklife sıcak baktığını, transfer için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
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Ruslardan 42-0'ın intikamını aldık
Erzurum'da düzenlenen EYOF 2017'de pazartesi günü buz hokeyi'nde Ruslar karşısında aldığımız 42-0'lık yenilgi hala tartışılırken, curling kızlarda Türkiye A Takımı Rusya'yı 6-4 yenerek 4'te 3 yaptı ve yarı finale yükseldi.
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Şehit polis Fethi Sekin anısında yol koşusu düzenlenecek
Türkiye Atletizm Federasyonu, şehit polis Fethi Sekin adına 1 Mart'ta İzmir'de yol koşusu düzenleyecek.
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