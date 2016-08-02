Ufuk Sarıca Beşiktaş Sompo Japan'da

Beşiktaş Sompo Japan, Baş Antrenörlük görevine tecrübeli çalıştırıcı Ufuk Sarıca'yı getirdi.



Resmi siteden yapılan açıklamada, "Kariyeri şampiyonluklarla dolu olan Ufuk Sarıca ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı." ifadeleri yer aldı.



Siyah-Beyazlı ekibin resmi internet sitesinden yapılan tanıtım açıklaması şöyle;



Ufuk Sarıca kimdir?



13 Haziran 1972 İstanbul doğumlu olan Ufuk Sarıca profesyonel basketbol kariyerine 1992 yılında Efes Pilsen forması altında başladı. 1999 yılına kadar Efes Pilsen formasını başarıyla terleten ve takımının kazandığı sayısız başarıda pay sahibi olan Ufuk Sarıca, 1999-2000 sezonunda Ülker’e transfer oldu. 2 sezon Ülker forması giydikten sonra 2001-2002 sezonuna İsrail’in Bnei Herzeliya takımında başlayan Ufuk Sarıca aynı sezon için Türkiye’ye geri dönerek Pınar Karşıyaka forması giymeye başladı.



2002-2003 sezonunda Darüşşafaka forması giymeye başlayan Milli basketbolcu, 2003-2004 sezonunda Beşiktaşımıza transfer oldu. Şanssız sakatlıklar sonrasında sporculuk kariyerine nokta koyma kararı alan Ufuk Sarıca, siyah-beyazlı formamız altında parkelere veda etti.



Antrenörlük kariyerine Beşiktaşımız’ın çatısı altında başlayan Ufuk Sarıca, 2005-2006 sezonunda Erkek Basketbol Takımımız’da yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. 2006-2007 sezonu içinde boşalan baş antrenörlük koltuğuna getirilen çalıştırıcı, ilk baş antrenörlük deneyimini de Beşiktaşımız’da yaşadı.



2007-2008 sezonunda yardımcı antrenör olarak Erkek Basketbol Takımımız’da görev alan başarılı antrenör, 2008-2010 yılları arasında Efes Pilsen’de yardımcı antrenör olarak kariyerini sürdürdü.



2010-2011 sezonu ortasında Efes Pilsen Baş Antrenörü olarak göreve gelen Ufuk Sarıca, 2012-2013 sezonunda İzmir ekibi Pınar Karşıyaka’nın başına geçti. Halen A Milli Erkek Basketbol Takımımız’da Yardımcı Antrenörlük görevini sürdüren başarılı çalıştırıcı, Pınar Karşıyaka’da geçirdiği 4 sezon boyunca; Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası Şampiyonluğu ve Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu gibi başarıları İzmir ekibine kazandırdı.



Ufuk Sarıca, 2016-2017 sezonu başında Beşiktaş Sompo Japan Takımımız ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.