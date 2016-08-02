Spor Toto Basketbol Ligi'nde fikstür belli oldu

Spor Toto Basketbol Ligi'nde yeni sezon 8-9-10 Ekim'de oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Basketbol Ligi'nin yeni sezon fikstür çekimi bir hotelde gerçekleşti. Kura çekiminde Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Efe Aydan, Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve ligde mücadele edecek takımlar yer aldı. Toplamda 16 takımın yer aldığı Spor Toto Basketbol Ligi 2016-2017 sezonu iki devreli lig usulüne göre oynanacak. Normal sezon 30 hafta sürecek ve ligde ilk 8 sıra arasına giren ekipler play-off'a çıkacak. Spor Toto Basketbol Ligi'nde yeni sezon 8 Ekim'de start alacak. Sezonun ilk yarısı 23 Ocak'ta sona erecek.

"YENİ SEZON TÜM SPOR CAMİASINA HAYIRLI OLSUN"

Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Efe Aydan, geçtiğimiz yıl tüm basketbol otoriteleri tarafından en değerli lig olma şerefine layık olduklarını belirterek, "Önümüzdeki sezon aynı güzellikte ve herkesi tatmin eden bir lig olmasını diliyorum. Yeni sezon tüm spor camiasına hayırlı olsun" diye konuştu.



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Ligler Direktörü Samer Şenbayrak ise, paydaşlarımızla çok önemli başarılara imza atacaklarını ifade etti.

Kura çekimine katılan kulüp temsilcileri ise takımlara başarılar dilerken, sakatsız bir yıl olmasını temenni ettiler.

Spor Toto Basketbol Ligi 2016-2017 sezonun ilk haftasında oynanacak karşılaşmalar şöyle:

Demir İnşaat Büyçekmece - Trabzonspor Medicalpark

Galatasaray Odeabank - Best Balıkesir

Darüşşafaka Doğuş - Tofaş

Pınar Karşıyaka - Banvit

Yeşilgiresun Belediyespor - Gaziantep Basketbol

İstanbul BBSK - Anadolu Efes

Muratbey Uşak - Fenerbahçe

Rönesans TED Ankara Kolejliler - Beşiktaş Sompo Japan