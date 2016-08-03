Orhan Hacıyeva Galatasaray'da

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Acıbadem Üniversitesi forması giyen Orhan Hacıyeva ile bir senelik anlaşmaya vardı.

1 Ekim 1989 tarihinde Azerbaycan’ın Bakü şehrinde doğan 2.03 metre boyundaki uzun forvet Orhan Hacıyeva, basketbola Anadolu Efes altyapısında başladı. İlk profesyonel kariyeri ise 2005 yılında Anadolu Efes’in altyapı takımı olan Pertevniyal’deydi. Burada dört sezon forma giydikten sonra Darüşşafaka’ya transfer oldu. 2010 yılında eski takımı Pertevniyal'e kısa süreliğine döndükten sonra, 2010-11 sezonunda TBL takımlarından Türk Telekom’a transfer oldu.

Tecrübeli uzun, 2011-12 sezonunda diğer bir TBL takımı olan Aliağa Petkim’e geçerken ikinci sezonunda Uşak Sportif’e transfer oldu. Uşak Sportif formasıyla ligde 31 maçta forma giyen Orhan, 26.8 dakika ortalama süre alarak maç başına 8.6 sayı, 5.3 ribaund ve 0.8 asist ortalamalarıyla oynadı. 2014-15 sezonunda da Uşak Sportif forması giyen Orhan Hacıyeva, ligde 19 maçta 15.3 dakika ortalamayla maç başında 4.0 sayı ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Son olarak, geçtiğimiz sezon Acıbadem Üniversitesi forması giyen Azerbaycan asıllı Türk basketbolcu, ligde 29 maçta 9.6 sayı, 5.3 ribaund ve 0.8 asist ortalamalarıyla oynadı. Orhan Hacıyeva o sezonda ayrıca yüzde 41 üçlük yüzdesi, yüzde 52 iki sayı yüzdesiyle mücadele etti.

26 yaşındaki Orhan Hacıyeva üç ve dört numaralı pozisyonda forma giyiyor.

Sporcumuza hoş geldin der, Sarı-Kırmızılı forma altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.