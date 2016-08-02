Işıl Alben hedefi açıkladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Işıl Alben, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 5-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanmak istediklerini söyledi.

Işıl Alben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 Rio Olimpiyatları için uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Hazırlıklarımız güzel geçti ve bu dönemi en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Yaptığımız her antrenmanda madalya hayaliyle çalıştık. Olimpiyatlardan madalyayla dönmezsek, bugüne kadar verdiğimiz emeklere yazık olur. Hedefimiz kesinlikle madalya." ifadelerini kullandı.

Milli basketbolcu, mücadele edecekleri A Grubu'ndaki rakiplerini değerlendirerek, "Grupta mümkün olduğu kadar çok galibiyet alarak çeyrek finale kalmak istiyoruz. Rakiplerimizden Fransa ile daha önce karşılaştık. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Rakiplerimizi yenebilecek güçteyiz. İlk günü galibiyetle geçtikten sonra önümüzü daha rahat görebiliriz." diye konuştu.

2012 Londra Olimpiyatları'nda tecrübesiz olduklarını kaydeden 30 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti: "Güzel bir hazırlık süreci yaşadık. Rio'da en büyük artımız tecrübemiz olacak. Oradaki şartları biliyoruz. Çok uzun süren bir süreç. İşin psikolojik kısmı da çok önemli. En iyi şekilde hazırlandık. İnşallah günü geldiğinde de istediklerimizi sahaya yansıtacağız."

"Nevriye basketbola devam edebilecek güçte"

Işıl Alben, takım kaptanı Nevriye Yılmaz'ın olimpiyat oyunları sonrası kariyerini sonlandıracağını açıklamasıyla ilgili değerlendirmede de bulundu.

Nevriye Yılmaz'ın fiziksel olarak basketbola devam edebilecek güçte olduğunu dile getiren tecrübeli basketbolcu, şunları kaydetti: "Ülke olarak sporcularımızı yıpratıyoruz. Hepimizin ve takım arkadaşları olarak bizim de kendimize sormamız gerekiyor, 'Gücü varken neden bırakmak istiyor?'. İnşallah gücü varken oynamaya devam eder, çünkü Nevriye basketbola devam edebilecek güçte. Yine de kararına saygı göstermemiz gerekiyor."