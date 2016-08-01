Fenerbahçeli Olcay Çakır Yakın Doğu Üniversitesi BGD'ye transfer oldu

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi BGD'nin, geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen 23 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağladığı belirtildi.

Kariyerinde daha önce, 2013 yılında Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından New York Liberty tarafından draft edilen ilk Türk kadın basketbolcu olan 1,82 metre boyundaki Olcay, Fenerbahçe formasıyla Avrupa Ligi'nde de mücadele etmişti.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Olcay Çakır, transfer teklifinin kendisini çok heyecanlandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeni sezonda beni çok güzel günler bekliyor. Beni kadrosuna dahil etmek isteyen bir sürü yerli ve yabancı takım vardı. Yakın Doğu Üniversitesi BGD formasını giyecek olmaktan son derece mutluyum. Burada arkadaşlarımla birlikte, başarıdan başarıya koşacağımıza inanıyorum."

Yakın Doğu Üniversitesi BGD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tüzünkan ise yetenekli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hem Türkiye liginde hem de Avrupa liglerinde genç yaşına rağmen tecrübe edinmiş, basketbolu çok iyi bilen bir oyuncu. Kendisinin takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Takım olarak koyduğumuz hedeflere bizi ulaştırabilecek oyuncuları kadromuza katıyoruz. Olcay Çakır da bu isimlerden bir tanesi. Kendisini transfer etmiş olmaktan mutluyuz. Transferin hayırlı olmasını dilerim."

Yönetim kurulu üyesi Çağın Keskin de Olcay Çakır'ın uzun yıllar takıma katkı yapacağına inandıklarını bildirdi.