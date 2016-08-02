Beşiktaş Burcu Çiğil'i kadrosuna kattı

2016-2017 sezonu öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 26 yaşındaki basketbolcu Burcu Çiğil ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. 183 cm boyunda olan Burcu Çiğil, son olarak Canik Belediyesi'nde forma giymişti.

BURCU ÇİĞİL KİMDİR ?

27 Şubat 1990 Adana doğumlu olan Burcu Çiğil, 182 cm boyunda olup guard-forvet olarak görev almaktadır. Basketbol kariyerine 2006-2007 sezonunda Botaşspor forması altında başlayan Burcu Çiğil, 6 sezon aralıksız Adana ekibinin formasını giydikten sonra 2011-2012 sezonu ortasında Edremit Belediyesi'ne transfer oldu.

Bir sonraki sezon (2012-2013) tekrar Botaşspor'a dönen başarılı basketbolcu, ligde 25 maçta görev aldı ve 8.3 sayı, 2 ribaund, 1 asist ortalamalarıyla oynadı. EuroCup'ta ise 6 maçta forma giyen Burcu; 8.2 sayı, 3.2 ribaund ve 1 asist ortalamalarını yakaladı.

2013-2014 sezonunda Tarsus Belediyesi forması giymeye başlayan basketbolcu, burada çıktığı 26 lig maçında 8 sayı, 2.8 ribaund, EuroCup'ta forma giydiği 8 maçta ise; 7.1 sayı ve 2 ribaund ortalamalarıyla görev aldı.

2014-2015 sezonunda Mersin BŞB forması giyen Burcu Çiğil, ligde görev aldığı 26 maçta; 7.2 sayı, 2.6 ribaund ve 1 asist ortalamalarını yakaladı. EuroCup'ta ise 10 maçta süre alan basketbolcu; 5.3 sayı, 1.6 ribaund ve 1 asist ortalamalarıyla oynadı.

2015-2016 sezonunda Canik Belediyesi'nde forma giyen ve 28 lig maçında görev alan Burcu Çiğil, 6.4 sayı, 2 ribaund ve 2 asist ortalamalarını yakaladı.



Burcu Çiğil, 2016-2017 sezonu öncesinde Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.