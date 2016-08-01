Basketbolda fikstür çekiliyor
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonu fikstür çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.
Spor Toto Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonu fikstür çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Polat Renaissance Hotel'de gerçekleştirilecek fikstür çekimi saat 10.00'da başlayacak.
Kura çekimine, TBF Başkanı Harun Erdenay, TBF yöneticileri, Basketbol Süper Ligi Direktörü Samer Şenbayrak ve kulüp temsilcileri katılacak.
Spor Toto Basketbol Ligi'nde yeni sezonun ilk hafta maçları 8 ve 9 Ekim'de oynanacak. AA