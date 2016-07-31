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Banvit Jeremy Chappell ile anlaşmaya vardı

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Spor Toto Basketbol Ligi ekiplerinden Banvit, Jeremy Chappell ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki sezondur Rus ekibi Avtodor Saratov'un formasını giyen 29 yaşındaki basketbolcuyla her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi. 

Açıklamada, "Jeremy Chappell'a 'hoşgeldin' diyor, Banvit forması ile nice başarılar ve zaferler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Jeremy Chappell, geride kalan sezon Avtodor Saratov formasıyla ligdeki 32 maçta 13,4 sayı ve 5,2 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etmişti.

AA

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