Andrew Guadelock Maccabi Tel Aviv'de

Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andrew Goudelock, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla anlaştı.

Oyun kurucu pozisyonunu skorer bir oyuncuyla doldurmak isteyen Galatasaray Odeabank'ın da uzun süre görüştüğü ABD'li oyuncu, Maccabi'de karar kıldı.

1.2 milyon Dolar karşılığında İsrail'in yolunu tutan Goudelock'la ilgili açıklamalarda bulunan Galatasaray Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ise “Oyuncu yüksek ücret istiyordu. Biz de Goudelock’ın indirime gitmesini bekledik. Şu an Goudelock dışında alternatif olarak öne çıkan bir oyuncu yok. Kadromuzda zaten 8 yabancı oyuncu var. Duruma göre transferde adımlarımızı atacağız. Darius Adams’la anlaşmayı çok istedik. Ancak politik nedenlerden ötürü Türkiye’ye gelmek istemedi. 1-2 transfer haricinde artık kadromuz şekillendi. Türkiye’de 6 Türk oyuncuyla sahada yer almamız gerekiyor. 6. oyuncuyu ya transfer edeceğiz ya da altyapıdan çıkaracağız” dedi.

Basket Dergisi